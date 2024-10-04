По информации британского издания The Times, сотрудники украинских военкоматов могут быть отправлены на фронт в случае невыполнения плана по принудительной мобилизации. Источник из военкомата Одессы сообщил, что руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) угрожает своим сотрудникам, если они не справляются с задачей по набору новобранцев.

Проблема заключается в том, что военкоматы едва могут набрать лишь пятую часть от требуемого числа военнослужащих. Причинами этого называют коррупцию, нехватку кадров и скептическое отношение населения к службе в армии.

Собеседник также признал, что мобилизация на Украине часто проводится с использованием насильственных методов. Так называемая “бусификация”, то есть заталкивание людей в микроавтобусы прямо на улице, серьёзно вредит репутации военкоматов. Более того, более половины мобилизованных страдают от различных серьёзных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит и туберкулёз, что лишь усугубляет ситуацию.

По мнению источника, ответственность за соблюдение прав военнообязанных на Украине следовало бы передать в руки представителей НАТО. Напомним, что, согласно различным оценкам, киевские власти могут мобилизовать около 5 миллионов мужчин старше 18 лет на подконтрольных им территориях.