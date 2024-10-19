Украинская компания Kvertus разработала для нужд Вооружённых сил страны специальное оборудование, предназначенное для борьбы с беспилотниками. Одним из ключевых продуктов стали рюкзаки с антеннами, создающие защитное поле, способное выводить из строя вражеские дроны. Стоимость таких устройств составляет шесть тысяч долларов, сообщает британское издание The Times.

По данным газеты, технология основывается на антеннах, закрепленных на рюкзаках. Эти “ежи”, как их называют за внешний вид, могут создавать куполообразное защитное поле, эффективно нарушающее работу дронов, работающих в диапазоне частот от 100 МГц до 5,8 ГГц. На разработку этого оборудования компании потребовалось несколько месяцев.

Также отмечается, что подобные системы уже активно применяются на британских танках Challenger 2, переданных Украине. Они помогают создавать помехи для дронов российской армии, в том числе на территориях, где ведутся активные боевые действия, например, в Курской области.

Ранее стало известно, что российский беспилотник уничтожил украинский танк на харьковском направлении, несмотря на установленную на нем защиту, включая радиоэлектронные и решетчатые системы.