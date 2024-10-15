В одном из индийских штатов произошел трагический случай с участием дикого зверя. В деревне Малкапур, расположенной в Уттар-Прадеш, на восьмилетнюю девочку по имени Таня напал леопард. Это произошло, когда девочка вместе с матерью шла за молоком. Нападение произошло внезапно: хищник выскочил на дорогу и схватил ребенка.

Местные жители, услышав крики, поспешили на помощь и смогли отпугнуть леопарда. Однако девочка получила настолько серьезные травмы, что не смогла выжить, сообщает издание The Times of India.

Это не первый случай, когда дикие животные атакуют людей в этом регионе. В августе подобная история произошла в городе Бахрайч. Тогда на семилетнего мальчика напал волк. Произошло это ночью, когда хищник проник в дом, где находился ребенок. Мать мальчика заметила, как зверь схватил его за шею, и, не теряя времени, бросилась спасать сына. Ей удалось помешать волку утащить ребенка.

Хищник испугался сопротивления и убежал, оставив мальчика сильно раненым. Его срочно доставили в больницу, где врачи в течение 13 дней боролись за его жизнь. К счастью, медики смогли спасти ребенка, и он выжил.

Эти инциденты поднимают вопросы безопасности в районах, где дикая природа пересекается с жилыми зонами. Трагедии, подобные этим, заставляют задуматься о необходимости усиленных мер защиты людей от нападений хищников.