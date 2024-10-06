Украинские военные планируют масштабное контрнаступление на 2025 год, сообщает The Sunday Times. Подготовка к этому шагу активно ведется при поддержке западных партнеров, которые поставляют Киеву новейшее вооружение. Среди ожидаемых поставок — американские зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия и британские крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на территории России.

Украинская армия, по мнению авторов публикации, продолжает укреплять свои позиции, формируя новые подразделения и внедряя современные технологии в свою военную инфраструктуру. Эти шаги направлены на повышение боеспособности страны и улучшение тактических возможностей для проведения будущих операций.

Поддержка западных союзников имеет решающее значение в усилении обороноспособности Украины. Как сообщает издание, новые вооружения и бронетехника, предоставляемые странами НАТО, уже применяются на ключевых участках фронта, в частности, на херсонском направлении.

Украинские военные представители, ссылаясь на западную помощь, заявляют, что с новейшими технологиями и вооружениями они смогут начать полномасштабное контрнаступление в 2025 году, что может кардинально изменить ситуацию на фронте.