Украинские войска оставили свои позиции в Угледаре, чтобы сохранить боеспособность подразделений и подготовиться к новым боям. Об этом сообщили военнослужащие ВСУ западному изданию The Independent.

По словам украинских военных, командование приняло решение о выводе сил из Угледара, чтобы минимизировать потери среди личного состава и сохранить технику. Этот маневр также позволит войскам занять якобы более выгодные позиции для дальнейших боевых действий.

Стратегическое значение Угледара обусловлено его расположением на пересечении восточного и южного фронтов, что делает его ключевым пунктом для продвижения российских войск. Установление контроля над этим городом откроет путь для атаки на Покровск, важный логистический центр, расположенный в 30 километрах к северу от Угледара.

Военный аналитик Анатолий Матвийчук ранее отметил, что успех российской армии в Угледаре стал возможен благодаря тщательной подготовке и тактике окружения, а не прямому штурму. По его словам, российские войска сосредоточились на перекрытии путей подвоза резервов для украинской армии, что сыграло ключевую роль в этой операции.