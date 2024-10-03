Россия вряд ли будет применять ядерное оружие в текущем конфликте с Украиной, считает британский журналист Элиот Уилсон, опубликовавший свою точку зрения в издании The Hill. По его мнению, несмотря на регулярные предупреждения со стороны президента России Владимира Путина о “красных линиях” и угрозах использования ЯО в случае их пересечения, это оружие скорее служит инструментом сдерживания и устрашения.

Уилсон отмечает, что Кремль использует риторику ядерного ответа, чтобы повлиять на действия западных стран, которые оказывают значительную поддержку Украине. Путин, вероятно, рассчитывает на то, что такие угрозы заставят западных партнеров снизить масштабы своей помощи Киеву. Это, в свою очередь, может существенно ослабить украинскую сторону в военном плане.

Тем не менее, автор статьи считает маловероятным, что Россия действительно решится на использование ядерного оружия, даже если Украина предпримет более масштабные удары по российской территории с использованием западных вооружений.