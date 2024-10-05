В Лондоне разгорается скандал, связанный с обвинениями в коррупции, затрагивающими сотрудников полиции Скотланд-Ярда. По данным The Guardian, полицейских подозревают в том, что они могли помогать миллиардеру Мохамеду Аль-Файеду избегать расследований по жалобам женщин на сексуальные домогательства.

Сообщается, что Аль-Файед, известный как владелец знаменитого универмага Harrods, якобы использовал подарки в виде мобильных телефонов и продуктовых корзин, чтобы влиять на действия полиции. Один из его бывших сотрудников, Имон Койл, подтвердил в интервью изданию, что о некоторых полицейских Аль-Файед мог просить содействия в урегулировании таких ситуаций.

Одной из жертв предполагаемой коррупционной схемы, как утверждается, могла стать няня его детей. После отказа в ответ на его домогательства, она была уволена, а затем арестована по надуманному обвинению. Однако вскоре её освободили без предъявления каких-либо официальных обвинений.

Лондонская полиция уже объявила о начале тщательного расследования всех заявлений, связанных с этим делом. Напомним, что Мохамед Аль-Файед скончался в августе прошлого года. В этом году 37 женщин выступили с обвинениями в его адрес, заявив о сексуальных домогательствах.