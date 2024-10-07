Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели существенно снизить эффективность реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине. По данным отставных американских военных, которые посетили зону боевых действий, поражаемость целей этими ракетными установками снизилась на 90%. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Собеседники издания отмечают, что ранее HIMARS считались одним из самых мощных видов вооружения на украинском фронте, однако благодаря активным действиям российских операторов РЭБ, этот вид оружия теперь имеет крайне низкую эффективность. Учитывая стоимость одной ракеты для HIMARS, которая составляет около 100 тысяч долларов, украинские военные всё чаще предпочитают использовать более дешевые беспилотники для выполнения боевых задач.

Американские эксперты подчеркивают, что российская армия оперативно разрабатывает меры противодействия новым тактикам и технологиям, применяемым ВСУ. Обычно на адаптацию уходит не более нескольких недель, что существенно превосходит темпы оборонной промышленности США и НАТО.

После атак Вооружённых сил Украины на Курскую область российские Воздушно-космические силы (ВКС) начали активную операцию по уничтожению установок HIMARS в соседней Сумской области. По информации, опубликованной в The Atlantic, менее чем за месяц было выведено из строя не менее шести таких установок.