Западные системы вооружения, получаемые Киевом от партнеров, быстро теряют свою актуальность из-за стремительных военных нововведений, разработанных во время конфликта. Такое мнение выразил журнал Atlantic в одной из недавних своих публикаций.

По словам авторов, многие ожидаемые системы вооружения уже устарели к моменту их доставки на фронт. Инновационные решения, принимаемые в условиях войны, развиваются настолько быстро, что западная оборонная промышленность, в том числе США и НАТО, не успевает за этими изменениями. Примером тому служат ракетные установки HIMARS, чья эффективность заметно снижается. В чем одну из главных ролей играют современные российские системы радиоэлектронной борьбы.

«Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки», — цитирует авторов публикации РИА Новости.

Кроме того, профессор Гленн Дисен из Университета Юго-Восточной Норвегии подчеркнул, что положение украинских войск продолжает ухудшаться. Он отметил проблемы как с личным составом, так и с вооружением, что создает серьезные трудности для ВСУ. Внутри самой Украины ситуация также накаляется повреждены электросети, а граждане выражают недовольство активной мобилизацией.