Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал в эфире «Радио 1», что употребление одного-двух яиц в день вполне безопасно. По его словам, каждый человек должен прислушиваться к своему организму, выбирая оптимальное количество.

Общая рекомендация одно или два яйца ежедневно. Яйца питательны и содержат калории, поэтому существует риск их избыточного потребления и набора лишнего веса. Но для тех, кто не сталкивается с подобной проблемой, строгих ограничений нет, добавляет терапевт. По его словам, яйца не представляют опасности для здоровья, и никаких запретов на их потребление не существует.

Кузьменко также отметил, что яйца содержат холестерин, но не стоит этого бояться. Важно обращать внимание на собственное самочувствие и состояние организма. Если вы предпочитаете есть яйца в больших количествах, лучше оставить белок, а желтки исключить, поскольку в них содержится больше жира. Его в течение дня лучше получить и из других продуктов.

Ранее экономист и бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод сообщил, что рассматривается запрет на повышение цен на яйца у крупных производителей. Такая мера, по его словам, должна предотвратить рост стоимости этого продукта перед праздниками.