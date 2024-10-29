Агенству ТАСС стало известно о прибытии в Грузию снайперов, обучавшихся на Украине. Их задаей будут провокационные действия в период массовых протестов. По мнению источников издания, такой подход должен дестабилизировать ситуацию в стране и, что не исключается, разжечь очередную “цветную революцию”.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что не признает результаты выборов. Она призвала граждан выйти на митинг 28 октября перед зданием парламента в центре Тбилиси. Зурабишвили настроена против итогов голосования, выражая несогласие с официальными результатами.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обращался к оппозиции с просьбой воздержаться от попыток дестабилизации. Он также отмечал, что у оппозиции вряд ли имеется достаточно ресурсов для проведения значительных протестов, несмотря на их заявления.