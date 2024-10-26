Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Согласно материалам суда, на которые ссылается ТАСС, его отъезд связан с событиями на Украине.

В октябре Поперечный в своем Telegram-канале публично выразил недовольство внесением его имени в список иностранных агентов. Он отметил, что получал доход с YouTube, но средства приходили от российской рекламы, а не от зарубежных партнеров, как утверждается в документах. Комик подчеркнул, что такую монетизацию на платформе получают и другие блогеры.

На заседании суда 5 октября представитель Минюста сообщил, что Поперечный был включен в реестр из-за поступлений от двух иностранных компаний: американской Fullscreen и ирландской Google Ireland Limited, которые перечислили ему 6,4 тысячи и 55 тысяч долларов соответственно. По словам ведомства, иноагентом его признали в июне из-за работы с зарубежными медиаплатформами, а также за критику военной операции и действий российских властей.

Поперечный попытался оспорить статус, но его апелляция не была удовлетворена, и решение осталось в силе.