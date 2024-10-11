Дипломатическое сообщество продолжает обсуждать преступления, совершаемые украинскими силами в Курской области, однако западные страны предпочитают закрывать на это глаза. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин. В своём выступлении на сессии исполнительного совета ОЗХО он подчеркнул, что некоторые украинские военные носят символику времён Третьего рейха, совершая жестокие преступления против мирных жителей.

Тарабрин отметил, что украинские националисты не только расстреливают курян, но и угоняют их в плен. Он выразил возмущение тем, что Запад продолжает игнорировать эти факты.

«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь “на русских право на жизнь не распространяется”», — заявил дипломат, добавив, что эта позиция подтверждается отсутствием реакции на многочисленные свидетельства нарушений прав человека.

Также российский дипломат обратил внимание на ситуацию с выборами на Украине. Он напомнил, что отказ от проведения выборов в стране прошёл без критики со стороны западных стран, несмотря на очевидное нарушение конституции Украины. По его словам, этот факт ещё раз подчёркивает двойные стандарты западных стран, которые активно поддерживают Украину в её стремлениях вступить в ЕС и НАТО.