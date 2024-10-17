Планы снять ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» вызвали неоднозначную реакцию в творческих кругах. В интервью изданию «Ридус» Валентина Талызина высказала своё отношение к этому проекту. Она высказалась в том духе, что не будет смотреть новый фильм и считает, что лучше было бы создавать что-то оригинальное.

«Пускай снимают что-то своё, новое. Этот фильм я точно смотреть не буду», — отметила она.

О задумке снять ремейк популярной советской комедии сообщил Борис Титов, глава российско-китайского комитета по вопросам сотрудничества. Он также упомянул, что в проекте примут участие китайские актёры, однако пока что другие подробности остаются неизвестными.

Оригинальный фильм, выпущенный в 1973 году, стал одной из самых запоминающихся советских комедий. Его сюжет крутился вокруг группы итальянцев, которые искали клад, спрятанный в СССР во времена революции. В ленте участвовали как советские, так и итальянские актёры, что сделало её популярной не только в СССР, но и за его пределами.