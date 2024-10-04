Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) выразили благодарность Москве за рассмотрение вопроса о возможном исключении их организации из списка террористов. Об этом сообщил глава политического бюро организации в Катаре Сухейл Шахин, передает РИА Новости.

Шахин отметил, что как Россия, так и Афганистан стремятся укрепить двусторонние отношения и начать сотрудничество в различных сферах. Однако нахождение «Талибана» в списке террористических организаций серьёзно мешает развитию этих отношений. По его словам, снятие этого статуса необходимо для дальнейшего взаимодействия, и он поблагодарил российскую сторону за обсуждение данной темы.

Ранее российский дипломат Замир Кабулов, который является специальным представителем президента по Афганистану, заявил, что вопрос об исключении «Талибана» из списка террористов обсуждается на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что любые изменения должны происходить в рамках российского законодательства.