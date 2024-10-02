Курьер Анжела Цырульникова, подозреваемая в присвоении денег известной певицы Ларисы Долиной, останется под стражей. Таганский суд Москвы продлил ей срок содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения, и суд удовлетворил это требование. Цырульникова ранее подала апелляцию с просьбой освободить ее из СИЗО, ссылаясь на необходимость операции для ее дочери. Однако жалоба была отклонена.

Инцидент произошел после того, как Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы. Артистка перевела значительную сумму денег мошенникам, которые обманным путем заставили ее совершить сделку. Вскоре после этого на квартиру попытались претендовать “новые владельцы”, но охрана дома их не пропустила.

Лариса Долина подала иск в суд против Полины Лурье, которая приобрела недвижимость. Певица требует признать сделку недействительной.