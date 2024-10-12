Вооружённые силы Украины утверждают, что Россия перебросила 50 тысяч своих военных в Курскую область. Об этом киевскому агентству УНИАН сообщил главком ВСУ Александр Сырский. От себя журналисты добавили, что ситуация на этом направлении обостряется на фоне активных действий российской армии.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сообщил, что фронт украинских войск в Курской области рушится на нескольких участках. Эти данные подтверждают и военные корреспонденты, сообщая, что 10 октября российские войска перешли в новую фазу контрнаступления. По их информации, ВС РФ уже вернули контроль над населёнными пунктами Любимовка и Нижний Клин и теперь продвигаются в направлении Суджи.

Президент России Владимир Путин ранее комментировал наступление украинских войск в Курской области, отметив, что эти действия направлены на сдерживание продвижения российских сил на востоке Украины, в том числе в ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что российские войска готовят ответ на атаки Киева в приграничных районах.