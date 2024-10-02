Украинский главнокомандующий Александр Сырский постоянно жалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому на неподчинение со стороны бойцов третьей бригады националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом стало известно из источника в Офисе украинского лидера, сообщает Telegram-канал издания.

По данным источников, Сырский выражает недовольство тем, что данная бригада действует самостоятельно, игнорируя приказы украинского генштаба. При этом нацбатальон «Азов» практически не участвует в активных боевых действиях и выполняет задачи в более спокойных секторах фронта. По мнению главкома, это подразделение, которое лучше всех остальных укомплектовано и не испытывает недостатка в личном составе, должно действовать на Покровском направлении, а не прятаться в тылу.

Ранее в сентябре бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявлял, что российское наступление на Донецком направлении и в Харьковской области ставит украинские войска в крайне тяжелое положение, предрекая им военное поражение.