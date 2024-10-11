Вопрос о том, что ждет после смерти супругов, не заключивших церковный брак, и один из которых не был крещен, вызывает много сложностей, признался настоятель храма Иоанна Предтечи в Заречном, отец Виталий Зорин в беседе с редакцией «Столицы 58».

Священник отметил, что согласно учению церкви, спасение возможно только через принятие крещения. Он напомнил слова из Евангелия, где говорится, что тот, кто крестится и верует, будет спасен, а те, кто этого не сделает, будут осуждены. Однако отец Виталий подчеркнул, что окончательный суд по этому вопросу оставлен на усмотрение Бога.

Священник также призвал молиться за некрещеных супругов, надеясь на то, что они примут крещение при жизни. Он отметил, что только Бог знает, что ждет их в загробной жизни, и посоветовал верующим не терять надежды.

Ранее Зорин объяснил, что муж и жена, которые проходят через таинство венчания, остаются вместе и после смерти.