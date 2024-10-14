Предложение ввести в России налог на бездетность является провокацией, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов. Он рассказал РИА Новости, что подобные инициативы нацелены на подрыв поддержки традиционных семейных ценностей. Кроме того, его хотят использовать для противодействия законопроекту, направленному на запрет пропаганды чайлдфри.

По словам Лукьянова, подобные инициативы вызывают негативную реакцию в обществе и могут подорвать усилия по защите семьи и предотвращению распространения разрушительных идеологий. Такая активность некоторых общественных деятелей ослабляет суверенитет страны и подтверждает необходимость борьбы с вредными идеологиями и субкультурами.

Запрет на пропаганду чайлдфри, по мнению священника, послужит оздоровлению общества и защитит молодежь от манипуляций, которые могут оказывать влияние на их восприятие семейных ценностей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предупреждал депутатов о важности взвешенного подхода к законодательным инициативам, в том числе к идее налога на бездетность. Глава Совета по правам человека Александр Фадеев также выразил сомнения, что подобная мера поможет повысить уровень рождаемости в стране.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что не располагают подробной информацией о таком предложении, но напомнили, что подобный налог существовал в советские времена, однако не оказал значимого влияния на демографическую ситуацию.