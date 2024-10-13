Священнослужитель Владимир Новицкий поделился своими мыслями о признаках конца света и важности духовной подготовки к нему.

Как отметил протоиерей, информация о приближающемся Апокалипсисе зафиксирована в одноименной и самой таинственной книге Библии.Она напоминает людям, что всё, что имеет начало, рано или подзно должно закончиться. Однако точное время этого события остаётся неизвестным и является Божьей тайной.

По мнению Новицкого, не стоит прибегать к различным способам предсказать либо вычислить, когда именно наступит конец света. Единственный способ духовно подготовиться — это жить в покаянии. Покаяние, по словам священника, является важнейшим элементом духовной жизни, а регулярная исповедь помогает человеку очищать свою душу.

Протоиерей также подчеркнул, что покаяние — это бесценный дар, который был дан людям Богом. Именно через него человек может обрести духовную чистоту и подготовиться к вечной жизни. Только благодаря ему верующий всегда будет готов к Апокалипсису.