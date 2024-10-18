Православная церковь призывает к осмотрительности в вопросах стремительного развития искусственного интеллекта, заявил протоиерей Андрей Николаев. Он отметил, что технологии, включая ИИ, являются результатом человеческого творчества, дарованного Богом, но напомнил, что их использование должно быть взвешенным и ответственным, передает “Медиапоток”.

Отец Андрей подчеркнул, что нейросети — всего лишь инструмент, и от нас зависит, будут ли они служить во благо или во вред. Он предупредил о возможных рисках чрезмерной увлеченности технологиями, которая может привести к потере человеческих качеств, таких как способность критически мыслить и принимать решения самостоятельно.

Священник призвал к открытому обсуждению этических аспектов использования ИИ и отметил, что крайне важно разработать правила, которые помогут направить технические достижения в правильное русло, не нарушая базовые моральные ценности общества.