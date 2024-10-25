Евгений Подвысоцкий предостерегает верующих – любые попытки выйти на контакт с душами умерших могут обернуться встречей с опасными силами. Священник советует обращаться к близким, ушедшим из жизни, только через молитвы, считая это единственным безопасным и благословенным способом общения.

Особенно важны, по его словам, искренние молитвы в течение первых сорока дней после смерти родного человека. В это время Подвысоцкий рекомендует молиться в храме, зажигать свечи и заботиться о месте погребения. Такие действия помогают создать духовную связь между мирами, позволяя живым почувствовать единство с теми, кто уже покинул этот мир, передает “Медиапоток”.

Священник также напоминает о словах святого Анастасия Синаита, утверждавшего, что души усопших способны чувствовать молитвы и сохранять эмоциональную близость к живым. Представители Русской православной церкви считают, что молитвенные обращения к Господу укрепляют эту связь, предоставляя верующим духовную поддержку и возможность восстановления утраченных связей.