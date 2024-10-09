Священник Алексей Калугин считает, что болезни — это особое испытание, которое помогает человеку задуматься о своей жизни и укрепить свою веру в Бога.

Он привел в пример один из эпизодов Евангелия, в котором говорится о мужчине, рожденном слепым. Спустя десятки лет Господь исцелил его, чтобы через это чудо проявилась Слава Божия, и люди уверовали. Калугин подчеркивает, что болезни могут быть способом остановиться, задуматься о своих поступках и пересмотреть прошлое.

При этом священник отметил, что болезнь не должна восприниматься как наказание за грехи. Даже если болеют дети, это не означает, что они страдают из-за проступков своих родителей. Однако подобные испытания могут заставить взрослых обратить внимание на свои ошибки и тем самым приблизиться к Богу, пишет News.NN.