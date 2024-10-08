В Белгородской области расследуются обвинения в отношении священника Станислава Дементеева, военного Игоря Селютина и предпринимателя Степана Морозова. Их подозревают в причастности к ряду преступлений, включая похищения, убийства и вымогательства, совершенные в период с 1997 по 2017 годы. Эта информация была подтверждена документами, предоставленными суду, где отражены показания свидетелей и потерпевших, а также результаты экспертиз.

Уголовное дело было инициировано в 2018 году после исчезновения человека в Белгороде. Позднее его объединили с расследованиями других дел, связанных с исчезновениями и насильственными преступлениями. Следственные органы продолжают собирать доказательства, включая обыски, опросы и экспертизы. Следственные мероприятия также включают в себя дактилоскопические и психиатрические проверки.

Священник Станислав Дементеев, который был задержан по этому делу, решил сотрудничать со следствием. Его адвокат утверждает, что обвинения не имеют достаточных доказательств, и подчёркивает, что Дементеев не собирается скрываться, так как у него есть семья и маленький ребёнок. Однако, несмотря на это, ему предъявлены обвинения в организации убийств по сговору с другими фигурантами дела.