Женщина в православной семье должна быть в первую очередь хранительницей домашнего очага. Именно от нее напрямую зависит создание в доме атмосферы любви, заботы и взаимопонимания. Благодаря своей мудрости и терпению, жена может смягчить любые конфликты и сгладить острые углы, поддерживая семейное благополучие, рассказал священник Александр Волков порталу “Новосвят”.

Отдельное внимание священник уделил воспитанию детей. Он отметил, что женщина является первой наставницей для своих детей, закладывая в них основы нравственности, религиозных ценностей и мировоззрения. По его словам, это одна из важнейших миссий женщины в православной семье.

Отец Александр также сравнил православную семью с малой церковью, где каждый её участник выполняет свою особую функцию. Именно здесь, по его мнению, закладываются основы для формирования крепкого общества и устойчивого государства.