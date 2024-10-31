Жизель Бюндхен, одна из самых узнаваемых моделей, недавно подтвердила свое решение взять перерыв в работе. Хотя она все еще в отличной форме, Жизель сейчас ждет третьего ребенка и решила сосредоточиться на семье.

На прошедшем шоу Victoria’s Secret публика не увидела ее на подиуме, хотя поклонники надеялись на возвращение легенды. Как стало известно, Жизель получила приглашение участвовать, но отклонила его, не озвучив причины. В кулуарах шоу источники упоминали, что Эммануэль Альт, бывшая главред французского Vogue и креативный консультант показа, пыталась уговорить 44-летнюю Жизель надеть знаменитые крылья и вновь выйти на подиум. Однако попытки не увенчались успехом.

Теперь причина отказа стала ясна — недавно папарацци заметили Бюндхен на улице и подметили ее округлившийся живот. По слухам, модель находится на пятом или шестом месяце беременности. Отцом будущего ребенка называют ее нынешнего спутника — инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте, с которым Жизель состоит в отношениях более года.