Согласно исследованию, проведённому сервисом Superjob, россияне считают, что человек с доходом менее 43 тысяч рублей в месяц попадает в категорию бедных. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек со всех уголков страны.

В зависимости от региона восприятие порога бедности варьируется. В Москве, чтобы не считаться бедным, необходимо зарабатывать не менее 45 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 41 тысячу рублей, а в других регионах — ниже 42 тысяч. Интересно, что мужчины склонны называть более высокий порог бедности — в среднем 45 тысяч рублей в месяц, тогда как женщины считают, что сумма в 40 тысяч рублей уже достаточна для удовлетворения базовых потребностей.

Опрос также показал, что богатым, по мнению россиян, можно считать человека с ежемесячным доходом свыше 860 тысяч рублей. При этом для комфортной жизни и счастья большинству опрошенных достаточно зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, различия в восприятии финансового благополучия зависят не только от региона, но и от пола респондентов, что ещё раз подтверждает разнообразие представлений о достатке в стране.