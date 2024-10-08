Таганский суд Москвы вынес административное наказание в отношении главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светланы Масляковой, , оштрафовав её на 4 тысячи рублей за нарушение законодательства о СМИ. Нарушение заключалось в распространении материалов иностранных агентов без указания их статуса, как требует закон. Детали, кто именно был указан без статуса иностранного агента, не раскрываются.

В суде отметили, что Маслякова признана виновной по статье, касающейся злоупотребления свободой массовой информации. Это решение было вынесено на основании части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ.

Светлана Маслякова недавно понесла личную утрату — её супруг, легендарный ведущий КВН Александр Масляков, скончался 8 сентября. Позже семья обратилась в правоохранительные органы по поводу вандализма, совершённого на его могиле.