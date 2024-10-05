Анна Глотова из Екатеринбурга произвела сильное впечатление на всероссийском вокальном конкурсе «Ну-ка, все вместе!», который транслировался на телеканале «Россия 1». Её исполнение песни Нюши «Только» вызвало бурю эмоций и не оставило равнодушными ни зрителей, ни жюри. Особенно отметил выступление известный певец Сергей Лазарев.

Когда Анна вышла на сцену, Лазарев сразу её узнал и с энтузиазмом произнес: «Это очень хорошая девушка. Я её помню!» Этот момент задал тон выступлению уральской студентки, которое сразу оживило публику в зале.

Несмотря на то, что Глотовой не удалось выйти в финал с набранными 74 баллами, её исполнение вызвало восторг у жюри. Многие члены жюри встали со своих мест, чтобы выразить признание её таланту. Анна получила много теплых пожеланий от звезд шоу-бизнеса, которые подчеркнули, что каждый неудачный шаг — это важный урок на пути к большим победам и будущему успеху.