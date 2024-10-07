Качество строительных материалов напрямую влияет на надежность и долговечность возводимых зданий, сооружений и иных конструкций. Именно поэтому важно проводить их испытания на каждом из этапов работ, используя современные методы контроля.

Подобными испытаниями как раз и занимается строительная лаборатория «СтройЛаб-ЦЕНТР». Она проводит комплексные мероприятия с применением методов контроля качества не только непосредственно на стройплощадке, но и в лабораторных условиях.

Основные методы проведения испытаний

Самой относительно простой разновидностью испытаний является механическая,, которая предполагает оказание воздействия на строительные материалы с применением специального инструмента и оборудования. Она включает в себя три метода:

испытания на прочность с применением пружинного молотка Шмидта (склерометра). Они представляют собой нанесение ударов по поверхности материалов для получения упругого отскока. После 500 таких ударов по полученным результатам оценивается прочность;

пластическая деформация объекта испытывается с помощью эталонных и шариковых молотков, причем вторые требуют значительных усилий для нанесения ударов;

метод скалывания фрагментов позволяет максимально точно оценить прочность бетонных конструкций без бурения специальных скважин и прочих дополнительных операций.

Более эффективными методами контроля качества являются:

акустический, который предполагает использование ультразвукового оборудования для выявления деформаций в уже готовых строительных конструкциях;

метод проникающих сред. Он заключается в использовании газообразных или жидких вещей, которые проходят сквозь стройматериалы и позволяют обнаруживать дефекты;

магнитный метод применяется для работы с металлическими конструкциями, определяя соответствие их характеристик заявленным параметрам.

Кроме того, для выявления дефектов и оценки прочности используются электрический и электрофизический, радиоволновой и радиационный методы контроля качества.

Преимущества сотрудничества с аккредитованной лабораторией

Любые перечисленные выше испытания должны проводиться в специализированных лабораториях, получивших аккредитацию и имеющих в своем распоряжении все необходимое оборудование. Только так можно получить уверенность в точности результатов испытаний и, соответственно, в качестве строительных материалов.