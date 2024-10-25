В Украине участились случаи блокировки банковских карт у тех, кто игнорирует вызовы в территориальные центры комплектования, выполняющие функции военкоматов. Издание «Страна.ua» поделилось, что ограничения на счета накладывают всё чаще, особенно в отношении граждан, не являющихся на обязательные мероприятия.

Среди пострадавших оказался житель Одессы, который сообщил, что у него заблокированы карты сразу в трех банках. Кроме того, с одной из его карт было автоматически списано две тысячи гривен, что привело к общей финансовой потере в 15 тысяч гривен.

В Украине уже не первый раз отмечаются подобные меры. Банки начали замораживать счета тем, кто уклоняется от службы, по запросам территориальных центров. Схожие случаи ранее происходили и в других регионах, включая Одессу.

На фоне этого 20 октября власти Украины приняли решение временно приостановить бронирование для освобождения от мобилизации, планируя возобновить его лишь к 16 ноября. На данный период назначен аудит уже предоставленных отсрочек с целью выяснить, насколько законно граждане получили освобождение от службы.