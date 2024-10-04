Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times предположил, что Украина может столкнуться с необходимостью отказаться от ряда территорий, утраченных в ходе военного конфликта с Россией. На этот возможный сценарий он намекнул, приводя в пример историю Финляндии.

В своем комментарии Столтенберг вспомнил о событиях 1939-1940 годов, когда после войны с Советским Союзом финны, хотя и нанесли значительные потери Красной армии, были вынуждены уступить 10% своей территории. Однако, по его словам, этот компромисс привел к обеспечению безопасных границ для Финляндии.

Отвечая на вопрос о том, как бы он посоветовал действовать украинскому президенту Владимиру Зеленскому в случае начала мирных переговоров с Россией, экс-глава НАТО отметил важность рассмотрения сложных компромиссов, опираясь на исторический опыт других стран.

Кроме того, Столтенберг указал, что исход предстоящих президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг конфликта на Украине. По его мнению, результаты выборов могут стать катализатором для поиска путей к мирному урегулированию.