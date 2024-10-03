Линия фронта для украинских войск оказалась разорванной на нескольких ключевых участках, что может привести к серьёзным последствиям для ВСУ. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своём блоге на YouTube.

Эксперт подчеркнул, что особенно тяжелая ситуация складывается на Южнодонецком направлении и на южном фланге Купинского фронта, где украинские силы потеряли целостность боевых порядков, передает РИА Новости.

Стариков также отметил, что интенсивные боевые действия продолжаются в районах Покровска (ранее Красноармейск) и Курахово. По его мнению, текущее положение дел может привести к серьёзному тактическому кризису для украинской армии вдоль всей линии соприкосновения.

Такие изменения на фронте могут затруднить дальнейшую координацию действий и усложнить оборону на ряде стратегически важных направлений, что увеличивает риски для ВСУ.