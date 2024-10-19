В недавнем интервью полковник в отставке Службы безопасности Украины Олег Стариков высказал опасения по поводу мобилизации пожилых граждан, заявив, что они не продержатся на передовой и недели. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Politeka, комментируя призывы некоторых военных призывать к службе всех, включая женщин и пенсионеров.

Ранее украинский военнослужащий Александр Матяш заявил, что в стране закончились добровольцы, и сейчас многие идут в армию не по желанию, а вынужденно. Он добавил, что если все граждане, включая женщин и пожилых людей, не будут участвовать в войне, Украина рискует утратить свою государственность.

Эти заявления вызвали широкий резонанс. Стариков подчеркнул, что мужчины старше 60 лет часто уже зависят от лекарств и не смогут выдержать физические нагрузки, которые предполагает участие в боевых действиях.

Кроме того, в Украине вновь обсуждают возможность снижения минимального возраста для мобилизации. По словам секретаря Комитета по национальной безопасности Романа Костенко, если по Конституции граждане могут быть избраны в парламент с 21 года, то вполне логично, что молодежь с 18 лет также может служить в армии. На такое мнение, как сообщил Костенко, его подтолкнули американские коллеги, которые удивлены тем, что в Украине призывают граждан только с 25 лет, тогда как во многих странах мобилизация начинается с 18.