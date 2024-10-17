Кредитная карта — пластиковый носитель, который открывает владельцу доступ к средствам банка.

Кредитка имеет лимит, именно в его пределах заемщик может воспользоваться деньгами финансового учреждения. Следующее важное условие, прописанное в договоре между клиентом и банком — срок, на который предоставляется ссуда.

Не вдаваясь в такие детали, как льготный период, процентная ставка, снятие денег с кредитной карты, переводы, обслуживание, остановимся на ключевых моментах взаимоотношений заемщика и финансовой организации: в каком объеме и когда займ следует вернуть.

Что такое срок исковой давности

Это период, в течение которого потерпевшая сторона (физическое или юридическое лицо) вправе через суд привлечь нарушителя к ответственности. В применении к заемным средствам термин связан с их невозвратом.То есть, если заемщик не выплачивает кредит, то банк выступает в суде истцом и призывает его к ответу.

По истечении срока задолженности, а также штрафы и неустойки аннулируются. Взыскать их не удастся. Требования возместить долг, по которому истек срок давности, незаконны.

В стандартной юридической практике срок исковой давности (СИД) равен трем годам. Это относится и к долгам по кредитным картам. Однако есть нюансы. Они касаются двух аспектов: от какой даты вести отсчет, и условий продления искового срока.

Как его рассчитать

По российским юридическим нормам, отталкиваться нужно от того момента, когда пострадавшей стороне стало известно, что ее права ущемлены.

Для кредиток принято два варианта расчета:

От первого пропущенного платежа — в договоре указывается минимальная выплата по кредитке и число, когда она должна быть внесена, любая просрочка несет банку потери, но СИД распространяется только на данный неплатеж. От даты окончания действия договора — график взносов содержится в приложении к банковскому договору.

Вторая схема дает больший простор для действий, поэтому банки предпочитают использовать ее.

Условия для пересмотра СИД

Срок исковой давности может прерываться, возобновляться и в итоге увеличиться до 10 лет, но не более того. Это происходит в следующих ситуациях:

вмешались обстоятельства непреодолимой силы, и кредитное учреждение не подало исковое заявление;

в стране введен мораторий на действие обязательств;

истец/ответчик находится на военной службе, в местах боевых действий;

действие закона, касающегося отношений сторон, приостановлено.

Точку отсчета СИД сдвигает любое пополнение по кредитке, к примеру, внесение платежа даже после затянувшегося перерыва. Заявка на реструктуризацию или рефинансирование запускает новый отсчет.

Как оформить кредитку

Сделать это просто. Чаще всего достаточно иметь на руках паспорт с постоянной регистрацией в России от четырех месяцев, а также аналогичный стаж официального трудоустройства.

Нужно оформить на сайте заявку. А затем дождаться одобрения и на следующий день забрать пластик.

Законодательство защищает добросовестных заемщиков, которых жизненные обстоятельства вынуждают нарушить условия займа. Например, когда дали кредитку, без работы оставшийся человек не в состоянии соблюдать график платежей.

Тем не менее к оформлению кредитной карты следует относиться ответственно и заранее многократно взвесить свои финансовые возможности.