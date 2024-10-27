Telegram-канал Baltnews поделился рекомендациями, опубликованными Министерством обороны Литвы на случай возможного конфликта с Россией. В брошюре под названием «Если кризис или война: как действовать?» литовцам советуют иметь запасы воды и учиться использовать доступные ресурсы.

Согласно рекомендациям, для поддержания минимальных потребностей одного человека на три дня потребуется от 9 до 12 литров воды. Причем, если запасы питьевой воды ограничены, вполне можно пить даже из бачка унитаза. Но только в том случае если вода там не застоялась и не источает запах затхлости.

Минобороны подчеркивает важность спокойствия в любой кризисной ситуации, что, по их мнению, поможет населению избежать панических настроений и правильно использовать все доступные ресурсы в экстремальных условиях.