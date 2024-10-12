Киевскому режиму придется менять свою все еще “непримиримую” позицию по поводу возвращения территорий. В Киеве хоть и медленно, но начинают осознавать, что урегулирование конфликта должно нести выгоду и российской стороне. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, ссылаясь на заявление одного из высокопоставленных чиновников в Киеве.

Киев хоть и продолжает транслировать заявления о неоходимости “капитуляции РФ”, однако украинские власти уже понимают, что без территориальных уступок достичь мира не удастся. Будущая сделка, по его мнению, должна учитывать интересы обеих сторон. Такой подход, как утверждается, вызван снижением поддержки Киева со стороны западных стран.

Ранее Ким Дотком, основатель сервиса Megaupload, заявлял, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, однако западные СМИ продолжают скрывать эту информацию из-за политической ситуации. Обсуждения возможных переговоров с Москвой идут за закрытыми дверями, и украинское руководство рассматривает вариант уступки территорий в обмен на гарантии безопасности, такие как вступление в НАТО.

Издание Financial Times также сообщало о том, что среди западных союзников Украины постепенно меняется настроение по поводу необходимости продолжения войны.