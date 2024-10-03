Эксперты американского Института исследования военных конфликтов (ISW) предполагают, что в случае одобрения Западом использования вооружений для атак на российские территории, Украина может нанести удары по более чем 260 военным объектам. Речь идет о крупных складах вооружений и местах дислокации российских войск. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Западные аналитики считают, что если удары будут нанесены с помощью крылатых ракет Storm Shadow, это может существенно ослабить российскую военную логистику. Способность России перебрасывать войска с безопасных районов вглубь страны является ключевым преимуществом в конфликте, и подрыв этой системы может серьёзно осложнить выполнение операций российскими силами.

По словам Джорджа Барроса, руководителя отдела геоданных ISW, нарушение логистических цепочек увеличит шансы Украины на захват стратегически важных территорий, поскольку это снизит эффективность переброски войск и поставок на передовую.