Судебный процесс над молодой врачом-эндоскопистом Яной Шуваловой вызвал ожесточенные дебаты среди медиков и общественности. Доктора обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью пожилой пациентке во время проведения колоноскопии, хотя коллеги и эксперты уверены, что её действия помогли спасти жизнь. В это время Министерство здравоохранения Тамбовской области активно требует привлечения врача к ответственности, что только подогревает интерес к делу, передает “Лента.ру”.

Всё началось 26 ноября 2023 года, когда 69-летняя женщина обратилась в частную клинику с жалобами на хронические проблемы с кишечником. Лечащий врач назначил ей колоноскопию для выявления возможных заболеваний. Процедуру проводила Яна Шувалова, опытный специалист с восьмилетним стажем. Учитывая возраст пациентки, процедура проходила под наркозом.

Во время обследования врач обнаружила серьёзные возрастные изменения в кишечнике. Один из участков кишки был серьёзно повреждён, что привело к перфорации. В результате пациентку экстренно доставили в хирургическое отделение, где её немедленно прооперировали. Несмотря на успешную операцию и отсутствие претензий со стороны самой пациентки, Минздрав региона инициировал расследование.

Спустя всего два дня, без проведения собственной проверки, Минздрав направил дело в Следственный комитет. Через месяц было возбуждено уголовное дело по статье о некачественном оказании услуг.

Интересно, что ключевые чиновники, которые инициировали разбирательство, ранее оказались вовлечены в другие скандалы. Один из них, Алексей Овчинников, находился под следствием за браконьерство, что вызывает вопросы о мотивах их действий.

Медицинское сообщество встало на защиту Шуваловой, а независимые эксперты пришли к выводу, что причиной перфорации стало хроническое заболевание пациентки. Действия врача, по их мнению, предотвратили более серьёзные осложнения.

Дело продолжается, а общественное внимание к проблемам здравоохранения в регионе только усиливается.