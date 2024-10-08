Тела альпинистов из России, бесследно исчезнувших во время восхождения на Дхаулагири в Непале, все же удалось обнаружить на высоте 7100 метров. Для проведения поисковой операции спасатели задействовали вертолет. По предварительным данным, пятеро спортсменов сорвались с высоты около 7600 метров. Об этом сообщил руководитель спасательной миссии, директор компании Heli Everest Мингма Шерпа.

Экспедицию организовала компания I AM Trekking & Expedition. По словам ее управляющего директора Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой, состоящей из Владимира Чистикова, Михаила Носенко, Александра Душейко, Дмитрия Шпилевого и Олега Круглова, была утрачена утром 6 октября. Именно тогда альпинисты покинули высотный лагерь и предприняли финальный штурм вершины.

Дхаулагири, также известная как “Белая гора”, имеет высоту 8167 метров и является седьмой по высоте вершиной мира. Этот восьмитысячник, расположенный в центральной части Непала, считается одной из самых сложных гор для восхождения из-за своих высоких и опасных пиков, несколько из которых превышают 7500 метров.