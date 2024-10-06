Россия нанесла массированный удар по объектам Вооружённых сил Украины в Одессе с использованием высокоточного оружия, что, по мнению экспертов, помогло предотвратить возможную атаку на Крымский мост. По сути, эта атака вполне может назваться превентивной.

Основной целью стали военные объекты, которые могли использоваться для подготовки ударов. По информации, российские беспилотники «Герань» провели атаку, в результате которой были уничтожены два военных корабля, повреждены грузовые суда, на которых, предположительно, находились начинённые взрывчаткой морские дроны. Также серьёзно пострадала нефтебаза в пригороде Одессы, где возникли сильные пожары, а склады с ракетами начали детонировать.

Первые взрывы были зафиксированы в Одессе и Киеве ещё вечером, как стало известно от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. Подпольщики оперативно передавали информацию, что в районе одесской нефтебазы и двух аэродромов раздаются взрывы, а в Киевской области украинская система ПВО всю ночь пыталась сбить российские беспилотники.

Telegram-каналы сообщили, что удары пришлись по объектам в Южном, Чабанке и по портовой инфраструктуре Черноморска. Эти порты, как предполагается, использовались для доставки военных грузов НАТО под видом гуманитарных.

Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что удар по Одессе, вероятно, был превентивным шагом, направленным на предотвращение возможных атак со стороны Киева, в том числе и на Крымский мост, особенно в преддверии второй годовщины теракта на мосту.