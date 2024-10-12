После покупки зефира «Классический» в сети магазинов «ВкусВилл» сотни людей заявили о резком ухудшении самочувствия. Как сообщает Telegram-канал «Mash», пострадавшие жаловались на сильную диарею и тошноту, возникшие вскоре после употребления сладости.

Многие из тех, кто испытал неприятные симптомы, обратились к магазину с письмами, в которых описали своё состояние и просили объяснений. «ВкусВилл» ответил на жалобы, выразив сожаление и посоветовав пострадавшим обратиться за медицинской помощью, но при этом заверил, что вся их продукция соответствует стандартам качества, рассказала “Лента.ру”.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что причиной массового отравления мог стать мальтит — заменитель сахара, который используется в производстве зефира. Этот компонент, по мнению специалистов, обладает слабительным эффектом и не рекомендуется к употреблению детьми, подростками и беременными женщинами.

Многие пострадавшие утверждают, что даже прием медикаментов не помогал справиться с симптомами, и выражают обеспокоенность по поводу возможных последствий.