Если вам трудно уснуть, не стоит пытаться сделать это силой, уверяет эксперт по сну Алена Набока. В интервью с «Лентой.ру» она предложила несколько методов, которые помогут справиться с бессонницей.

По ее словам, бессонница бывает разной, и подход к ее лечению зависит от длительности проблемы. Если проблема со сном длится менее трех месяцев, это острая форма, вызванная стрессом, которая обычно проходит сама после того, как стрессовая ситуация разрешается. Набока подчеркивает, что важно быстро бороться с острой бессонницей, чтобы она не переросла в хроническую форму. Для этого можно использовать методы психотерапии или обратиться к сомнологу за консультацией.

Если же проблема со сном сохраняется более трех месяцев, это уже хроническая бессонница, и справляться с ней нужно по-другому. В этом случае важно следовать правилам гигиены сна: ложиться и вставать в одно и то же время, делать физические упражнения, создать спокойную обстановку в спальне и избегать яркого света. Также стоит избегать кофеина, алкоголя и обильных приемов пищи перед сном.

Набока также советует не пытаться заснуть насильно — это только ухудшает состояние. Если не удается уснуть, лучше покинуть спальню и заняться чем-то спокойным, например, чтением. Возвращаться в кровать стоит только тогда, когда появляется ощущение сонливости.

Кроме того, по словам эксперта, кратковременные пробуждения в течение ночи не являются поводом для беспокойства, если их общая продолжительность не превышает 30 минут. Но если после пробуждения засыпать становится сложно, это уже сигнал о бессоннице, с которой нужно бороться.

Набока добавила, что для быстрого засыпания важно накопить естественную усталость в течение дня. Если засыпание затягивается более чем на 30 минут и такие эпизоды повторяются регулярно, это сигнал о хронической проблеме, требующей внимания и лечения.