Соловецкий архипелаг вскоре получит статус национального парка, а его ботанический сад станет объектом федерального значения. Министерство природных ресурсов предложило эти меры для усиления экологического контроля и модернизации туристической инфраструктуры на архипелаге. Это особенно актуально в преддверии масштабного празднования 600-летия основания первого монашеского поселения, которое состоится в 2029 году.

Как сообщили в Минприроды, Соловецкий архипелаг — это уникальный природный и культурный объект. Здесь можно найти участки северной тайги и редкие виды птиц, многие из которых занесены в Красную книгу России. Историко-культурное наследие островов также высоко оценено ЮНЕСКО, включившим этот регион в список Всемирного наследия. Сегодня архипелаг привлекает как российских, так и зарубежных туристов, что создает необходимость в разумном управлении туристическими потоками и защите местной природы.

На создание национального парка “Соловецкий архипелаг” планируется выделить более одного миллиарда рублей в период с 2025 по 2032 год. Помимо этого, разработана стратегия развития региона, включающая улучшение жизни местных жителей и создание условий для привлечения иностранного туризма. В частности, рассматривается возможность открытия порта “Соловки” для иностранных круизных судов и введения 72-часового безвизового режима для туристов, прибывающих на паромах и круизных лайнерах.