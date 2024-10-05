Шведская активистка Грета Тунберг была задержана в Брюсселе во время демонстрации против государственного финансирования индустрий, работающих на ископаемом топливе. Об этом сообщил бельгийский ресурс Soir.

Примерно полторы сотни человек собрались на акцию протеста, заблокировав движение на одной из центральных улиц города. Участники демонстрации держали в руках плакаты с призывом к немедленному переходу на «нулевые выбросы». Полиция вскоре прибыла на место, чтобы разогнать протестующих. Тем, кто отказался подчиниться, включая Тунберг, было предъявлено обвинение и они были задержаны.

Этот протест был организован в поддержку письма, направленного экологическими активистами в адрес европейских институтов. В обращении звучала критика Евросоюза за то, что, несмотря на обещания о внедрении «зеленой» экономики, власти продолжают оказывать финансовую поддержку предприятиям, наносящим вред экологии. Особое внимание активисты уделили тому, что эти субсидии направляются не только на европейские производства, но также на компании, работающие в странах Глобального Юга, что приводит к ухудшению экологической ситуации в этих регионах.