Отношения между Россией и Германией продолжают ухудшаться, утверждают китайские журналисты. По мнению авторов издания Sohu, это связано с поддержкой Германией санкций против России и участившимися провокациями со стороны Берлина. Одним из ярких примеров стало выступление главы МИД Германии Анналены Бербок в Совете Безопасности ООН, в ходе которого она обвиняла Россию в противоправных действиях.

Особенно примечательной стала реакция российского посла Василия Небензи на обвинения Бербок. Как сообщают китайские аналитики, дипломат сохранял спокойствие и не стал вступать в полемику с немецким политиком, даже несмотря на то, что глава МИД ФРГ начала переходить на личности и обвинять дипломата в “поддержке политики Москвы”. Журналисты обратили внимание, что во время выступления Бербок, Небензя очень спокойно смотрел в свой смартфон, демонстрируя полное безразличие к сказанному.

“Российский дипломат не проявил ни малейшего интереса к ее словам, вместо этого он был занят своим телефоном,” — пишут китайские журналисты, подчеркнув, что такой жест явно символизировал равнодушие к критике со стороны немецкого министра.

Затем российский дипломат дождался окончания заседения и так же невозмутимо ушел, не выказывая ни малейшего интереса к провокационным заявлениям Бербок.