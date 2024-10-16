Российская журналистка Ксения Собчак подвергла критике «план победы», который представил президент Украины Владимир Зеленский. Она задала ряд вопросов, касающихся его предложений, и выразила сомнение в их эффективности.

Собчак подняла несколько риторических вопросов по поводу плана, заявив: «Что нового предлагает Зеленский? И насколько велика готовность Украины продолжать “воевать до последнего”?» Она также поставила под сомнение, зачем Европейскому Союзу и США поддерживать Украину, которая в нынешних условиях становится для них слишком проблемной.

Кроме того, журналистка выразила сомнение в том, что удары по российской территории, на которых настаивает Зеленский, способны вызвать массовое недовольство в России. По её мнению, такая тактика не приведёт к ослаблению власти в стране. В заключение Собчак отметила, что не видит перспектив в предложенном плане.

Зеленский представил свой «план победы» в Верховной Раде 16 октября. Основные пункты включают вступление Украины в НАТО, расширение военных операций на территории России, а также более активное использование украинских дронов и ракет в координации с союзниками.