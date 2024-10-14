В штате Северная Каролина семья спасла 11-летнего Джейми Паркера, пострадавшего в результате урагана «Хелен». Им помогла их собака, сообщает портал Лента.ру со ссылкой на телеканал WCNC-TV.

Ураган вызвал разрушительный оползень, который накрыл дом, где Джейми временно жил с сестрой Джеммой и их собакой по кличке Такер. По словам мальчика, поток грязи и камней с такой силой ударил его, что он оказался прижатым к стене, а затем упал на груду камней, оставшихся после схода оползня.

Бабушка и дедушка быстро нашли Джемму, но Джейми не удавалось обнаружить. В самый критический момент они услышали лай собаки. Такер, не покидая место, продолжал лаять, пока не прибыли спасатели. Именно благодаря этому они смогли найти и спасти мальчика.

После происшествия всех членов семьи доставили в больницу. Медперсонал не остался равнодушным к их беде и купил пострадавшим самые необходимые вещи на собственные средства, так как семья потеряла всё в результате катастрофы.

Джейми позже рассказал, что год назад они с сестрой спасли Такера, взяв его из приюта, где ему грозило усыпление. Теперь собака вернула долг, спасая жизнь своего хозяина.