В Японии произошел необычный инцидент — в одном из зоопарков города Осака сотрудника уличили в краже еды у шимпанзе. Об этом пишет издание Sora News 24.

Руководство зоопарка Теннодзи в сентябре заметило, что запасы продуктов для приматов сокращаются слишком быстро, хотя животных кормили в обычном режиме. Подозрения пали на одного из работников, и внутреннее расследование подтвердило – 47-летний смотритель действительно похищал фрукты и овощи, предназначенные для шимпанзе.

После того как факт кражи был установлен, администрация обратилась в полицию. Мужчина был арестован и в настоящее время находится под стражей. Причины его поступка остаются неизвестными.

Интернет-пользователи выдвигают различные версии произошедшего. Некоторые считают, что сотрудника могли подтолкнуть к краже низкие зарплаты и рост цен в стране. Другие предполагают, что если бы дело касалось только финансов, его просто уволили бы, не привлекая полицию.

Этот случай вызвал волну обсуждений и удивления в японских социальных сетях, добавив к инциденту ещё больше загадочности.